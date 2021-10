Yara så rødt

Yara International endte tredje kvartal med et resultat før skatt på minus 50 millioner dollar, en klar svekkelse fra pluss 385 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Resultatet etter skatt på minus 143 millioner dollar inkluderer en nedskrivninger av Salitre-prosjektet på 355 millioner dollar, samt et valutatap på 148 millioner dollar.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), eksklusive spesielle poster, steg fra 558 millioner dollar i tredje kvartal 2020 til 765 millioner dollar i tredje kvartal 2021. Oppgangen på 37 prosent beskrives av konsernsjef Svein Tore Holsether som «solid».

Selskapet økte inntektene fra 2.985 til 4.495 millioner dollar, takket være høyere ureapriser.

Infront-konsensus pekte mot EBITDA eksklusive spesielle poster på 732 millioner dollar og inntekter på 4.269 millioner dollar.

Kuttet produksjon

De rekordhøye gassprisene i Europa slår rett inn på marginene innen ammoniakkproduksjon, og dette tvang Yara i september til å begrense produksjonen ved flere anlegg. Begrensningen kom på 40 prosent – drøyt to millioner tonn – av selskapets produksjonskapasitet i Europa.

– Kostnaden ved å produsere ammoniakk er gass, og med dagens priser er det bare bra de avgrenser tap, sa Carnegie-analytiker Morten Normann til Finansavisen.

Yaras beslutning kom kort tid etter at amerikanske CF Industries stengte britiske fabrikker av samme årsak.

Frykten for utviklingen i Yaras viktigste kostnadskomponent fikk flere meglerhus, deriblant ABG Sundal Collier, til å senke sine estimater og kursmål i forkant av rapporten.

Gassprisene bekymrer

De høye gassprisene bekymrer Yara-sjefen.

– Europeisk nitrogenproduksjon er avgjørende for global matsikkerhet, og vi er derfor bekymret for effekten av dagens europeiske gasspriser, spesielt for de fattigste regionene i verden, sier han.

– Dagens situasjon understreker behovet for en mer robust og bærekraftig matforsyningskjede, og jeg oppfordrer myndigheter, internasjonale organisasjoner og hele matforsyningskjeden til å jobbe sammen for å sikre global matsikkerhet», legger Holsether til.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

Yara International (Mill. USD) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 4.495 2.985 Driftsresultat 121 384 Res. før skatt (50) 385 Res. etter skatt (143) 340