Yara-sjefen frykter matvarekrise

Yara bruker enorme mengder gass til å produsere først ammoniakk og deretter forskjellige typer nitrogengjødsel. Det er derfor få selskaper på Oslo Børs som er like hardt berørt av det som nå skjer i energisektoren.

– Det har vært et veldig volatilt kvartal. Når gassprisen går fra 3 dollar pr. mmbtu i fjor sommer til nå 30 dollar, slår det veldig hardt ut. Det kan få store konsekvenser, sier Yara-sjefen.

På selskapets resultater i tredje kvartal var imidlertid ikke effekten like stor. Høyere gjødselpriser mer enn kompenserte for de høye gasskostnadene slik at det underliggende resultatet pr. aksje økte til 1,33 dollar fra 0,88 dollar i samme periode i fjor.

En tidligere varslet nedskrivning på 355 millioner dollar på et solgt gruveprosjekt i Brasil, og en negativ valutaeffekt på 148 millioner dollar, ga imidlertid en rapportert bunnlinje på minus 143 millioner dollar. I samme kvartal i fjor var nettoresultatet 340 millioner dollar.

– Kan bety hungersnød

– Alt i alt mener jeg vi leverte et solid resultat, sier Holsether.

Til tross for at konsernsjefen er fornøyd med Yaras drift, er han bekymret for det som skjer i resten av verdikjeden. Den høye gassprisen førte til at Yara valgte å stenge ned 40 prosent av sin europeiske ammoniakkproduksjon i midten av september.

Andre selskaper, som blant annet CF Industries, har også gjort store produksjonskutt.