Kitron (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 831,4 1.053,8 Driftsresultat 50,1 90,5 Resultat før skatt 40,9 80,2 Resultat etter skatt 19,5 60,9

Etterspørselen var «svært sterk», men komponentmangel trakk ned for Kitron i tredje kvartal. Inntektene sank fra 1,05 milliarder til 831 milliarder, sammenlignet med samme periode i fjor, mens driftsoverskuddet (EBIT) ble nær halvert fra 90 til 50 millioner. EBIT-marginen gikk fra 8,6 til 6,0 prosent.

Som følge av forsyningsproblemene ser Kitron seg nødt til å justere guidingen. Disse problemene har ifølge selskapet «til en viss grad begrenset Kitrons evne til å omgjøre etterspørsel til inntekter».

Årets inntekter ventes nå til mellom 3,7 og 3,9 milliarder kroner. Tidligere har Kitron guidet en topplinje på 3,9–4,2 milliarder.

Videre ventes en EBIT-margin på 6,8–7,1 prosent nå, mot tidligere 6,8–7,4 prosent.

– Vi tror for øyeblikket at disse forstyrrelsene er på sitt verste, og vi forventer at situasjonen begynner å vise noe forbedring når vi går inn i 2022, sier Kitron-sjef Peter Nilsson.



Han forklarer at forsyningskjedene for råvarer og komponenter ikke klarer høyere produksjon, selv om Kitron er i stand til å levere mer. Selskapet opplyser videre at mer enn 200 millioner kroner av etterspørselen er forsinket til kommende kvartaler.

Normalisering

Resultatnedgangen i tredje kvartal forklares også med «eksepsjonelle» volumer innen medisinsk utstyr i denne perioden i fjor, i forbindelse med coronapandemien, og at denne etterspørselen nå er normalisert.

– Etter fjorårets høye leveranser av medisinsk utstyr, drevet av coronapandemien, har 2021 gått tilbake til mer normale nivåer med normal sesongvariasjon i tredje kvartal. Gitt begrensningene i forsyningskjeden, er jeg fornøyd med resultatene vi leverer i kvartalet, sier Nilsson.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) i tredje kvartal sank fra 115,7 til 75,7 millioner.

Ordrereserven er imidlertid betydelig sterkere, med en økning fra 1,86 til 2,57 milliarder, som er ny rekord for selskapet og som tilsvarer 38 prosents økning.

Veksten skyldes dog ikke bare etterspørselen som sådan, men også inntektsforsinkelsene.