Kongsberg Gruppen sikrer ny milliardkontrakt

Kongsberg Gruppen har torsdag signert en avtale verdt 3,95 milliarder kroner mellom Kongsberg Defense & Aerospace og Forsvarsmateriell (FMA), for leveranse av Joint Strike Missile (JSM) til Norges F-35A Lightning II jagerfly, ifølge en melding fra selskapet.

Samarbeidet mellom Kongsberg Gruppen, Forsvaret i Norge og Forsvarets Forskningsinstitutt gjennom definisjon, utvikling og testing av JSM har vært en kritisk faktor for å utvikle et missil med avanserte evner, ifølge meldingen.

– Utviklingen av missilet har pågått siden 2008, og vil nå gå over i en kraftig opptrappet produksjon. Leveransen vil være med på å øke sysselsetting samt styrke virksomheten for Kongsberg og våre mange underleverandører i årene som kommer, Eirik Lie, president i Kongsberg Defense & Aerospace



JSM er et femte generasjons stealth luft-til-bakke missil som er utviklet for å fylle F-35's kamp mot trusler på land eller til sjøs. Missilet kan bæres internt for å sikre flyets lave signaturegenskaper, og det har overlegen ytelse mot godt forsvarte mål over lange avstander.