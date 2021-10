DNB Markets anbefaler kjøp kort tid før kvartalstallene slippes

I torsdagens morgenrapport fra DNB Markets gjentar tallknuserne sin kjøpsanbefaling på Norske Skog i forkant av selskapets kvartalspresentasjon fredag. Meglerhuset opererer med et kursmål på 46 kroner mens aksjen omsettes for 35,60 kroner.

DNB Markets beskriver økte energi- og råvarekostnader som en usikkerhetsfaktor foran kvartalsrapporten til Norske Skog. På den andre siden minner analytikeren om at papirprisene i Europa har steget den siste tiden.

Meglerhuset forventer en omsetningsvekst på rundt 14 prosent fra tredje kvartal 2020, og ligger dermed 3 prosent over konsensus når det gjelder topplinjen for kvartalet. Når det gjelder EBITDA-resultatet ligger DNB Markets lavere enn konsensus med et estimat på 98 millioner kroner for perioden, mot konsensus på 127 millioner kroner.

Martin Mølsæter har lastet opp

I løpet av september fortsatte forvalter Martin Mølsæter i First Fondene å laste opp med Norske Skog-aksjer i Generator-fondet. Ved inngangen til oktober var Norske Skog fondets 2. største posisjon. I et intervju med Finansavisen beskrev han flere av de andre aksjene i fondet som «superlavt priset».

Kristian Spetalen venter kursoppgang

I forrige uke hevet Arctic-analytiker Kristian Spetalen kursmålet på Norske Skog fra 50 til 55 kroner, samtidig som han gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen.