Frode Teigen solgte mer – Israel-handel fullført

Egersund Group AS, som er et selskap indirekte kontrollert av Hans Kristian Mong og Frode Teigen, henholdsvis styreleder og styremedlem i Akva Group, har torsdag solgt to millioner aksjer til kurs 96,50 kroner, går det frem av en børsmelding torsdag.

Ifølge en separat børsmelding ble transaksjonen med Israel Corp. vellykket fullført torsdag.

Israelerne eier nå 6,6 millioner aksjer i Akva Group, tilsvarende en eierandel på 18 prosent. Egersund Group har solgt seg ned til 51 prosent.