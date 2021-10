Resultatoppgang for Norske Skog

Saken oppdateres

Resultatfremgangen skyldes prisøkninger i kvartalet som delvis ble motvirket av rekordhøye økninger i råvarekostnader, og da særlig energi. Norske Skog opplyser i kvartalsrapporten at kapasitetsutnyttelsen dessuten var svært høy på grunn av et stramt marked for publikasjonspapir etter betydelige kapasitetsstengninger og gjenvunnen etterspørsel for samtlige papirkvaliteter etter Covid-19, opplyser selskapet.

– De betydelige kapasitetsstengningene har eliminert ubalansen i markedene for både avis- og magasinpapir. Vi forventer derfor en betydelig prisoppgang i løpet av andre halvår av 2021, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Han hevder videre at det har vært betydelige prisstigninger i de europeiske markedene i løpet av tredje kvartal forårsaket av en eksepsjonell situasjon med volatile energi- og råvarekostnader i Europa.

– Disse kostnadsøkningene forventes å fortsette og kan nødvendiggjøre ytterligere prisøkninger i fjerde kvartal 2021 og inn i 2022, sier Ombudstvedt.

Kraftkontrakter trakk ned

Kontantstrømmen fra driften var minus 99 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med minus 190 millioner kroner i forrige kvartal. Den var i sterk grad påvirket av utbetalinger på 129 millioner kroner til ansatte hovedsaklig i forbindelse med stengningen av Tasmanfabrikken på New-Zealand.

Driftsresultatet i tredje kvartal endte på minus 565 millioner sammenlignet med et driftsresultat på minus 277 millioner i andre kvartal 2021.

«Kvartalet ble negativt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdifastsettelse av energikontrakter i Norge på minus 551 millioner,» opplyser Norske Skog.

Underskuddet i kvartalet ble 602 millioner, mot et underskudd på 355 millioner i forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld var på litt over 1 milliard kroner ved utgangen av tredje kvartal, med en egenkapitalandel på 35 porsent.

Penger på plass

Etter kvartalet har Norske Skog inngått låneavtaler på til sammen 265 millioner euro for finansiering av de to europeiske emballasjeprosjektene med en samlet investeringsramme på 350 millioner euro.

– Emballasjevirksomheten vil bli en betydelig del av Norske Skogs virksomhet fremover. Konverteringene av avispapirmaskinene ved Bruck og Golbey til emballasje vil diversifisere anleggsporteføljen vår ytterligere og skape nye langsiktige inntektsstrømmer fra 2023, sier Ombudstvedt.

Norske Skog (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 2.642 2.199 Driftsresultat −565 −31 Resultat før skatt −614 −82 Resultat etter skatt −602 −89













