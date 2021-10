Tomra endte tredje kvartal med driftsinntekter på 2.882 millioner kroner, en oppgang fra 2.578 millioner i tilsvarende periode året før.



Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport, som ble lagt frem fredag morgen.

På forhånd hadde analytikerne ventet inntekter på om lag 2,7 milliarder kroner, ifølge konsensusestimatene fra meglerhusene som dekker aksjen.

Resultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 528,7 millioner kroner, mot ventede 505 millioner. I tredje kvartal 2020 fikk selskapet en EBITDA på 501 millioner.

«Tomra oppnådde rekordhøye inntekter og EBITA i tredje kvartal,» skriver konsernsjef Tove Andersen i en børsmelding knyttet til rapportfremleggelsen.

«Vi har et høyt aktivitetsnivå i alle divisjoner og pipelinen for prosjektene er sterk. Markedene våre har et godt momentum, vi utvider virksomheten og fortsetter å investere i fremtidig utvikling. Det er stor kompetanse hos Tomra, i tillegg til en sterk følelse av eierskap, og jeg er overbevist om at vi har et solid grunnlag for å utvikle virksomheten og fremme vår strategiske posisjon,» sier hun.

I børsmeldingen meldes det også at finansdirektør Espen Gundersen har informert at han vurderer å trekke seg fra sin stilling i løpet av 2022. Selskapet skriver at det skal iverksette en prosess for å finne nye kandidater til posisjonen.