Vow Green Metals har signert en avtale med Lindum for tilbud av råstoff til Follum-prosjektet, ifølge en melding fra selskapet.



«Avtalen med Lindum er for bærekraftig produksjon gjennom resirkulering av materialer, som støtter sirkulærøkonomien for produksjon av biokarbon og bioprodukter», skriver Vow Green Metals i meldingen.