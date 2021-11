Før Elkem legger frem tallene for tredje kvartal skruer Carnegie opp forventningene til selskapet. I en oppdatering tirsdag kommer det frem at meglerhuset tror Elkems EBITDA vil overstige 2 milliarder pr. kvartal fra og med fjerde kvartal, melder TDN Direkt.

Dette har gjort at Carnegie også hever kursmålet til Elkem med 10 prosent, til 50 kroner pr. aksje.



Oppjusteringen kommer etter at prisene på selskapets produkter har steget kraftig den senere tiden. Prisene på silikoner (DMC) har nesten doblet seg siden Elkem la frem tallene for andre kvartal, samtidig som at prisen på ferrosilisium har steget med 240 prosent og silisiummetall er blitt 320 prosent dyrere.

Carnegie har i tillegg satt opp prisestimatene for 2022 med rundt 40 prosent, selv om det fortsatt er mellom 60 og 66 prosent lavere enn dagens spotpriser. Prognosene for EBTIDA for 2022 er blitt oppjustert med 29 prosent, som inkluderer antagelsen om 20 prosent høyere kostnader.

Carnegie er imidlertid ikke det eneste meglerhuset som har tiltro til industrikonsernet. For et par uker siden oppjusterte Morgan Stanley kursmålet fra 32 til 37 kroner pr. aksje. Mens analytiker Truls Kolsrud Engene i SEB var ute i slutten av september og mente tredje kvartal kom til å bli et «rekordsterkt kvartal» for Elkem.