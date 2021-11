Etter at Elkem leverte sitt klart beste kvartalstall noensinne i tredje kvartal har flere meglerhus gjennomgått verdsettelsen av selskapets aksje. I en oppdatering torsdag setter både SEB og Morgan Stanley opp kursmålet for industrikonsernet.

Tåler inflasjonspress

SEB mener at Elkem er godt posisjonert til å tjene på dagens markedsforhold med inflasjonspress på grunn av deres integrerte verdikjede. Og etter at Elkem presenterte en all time-high EBITDA i tredje kvartal, oppjusterer også SEB EBITDA-estimatene for fjerde kvartal med 28 prosent.

Elkem Norsk industrikonsern som produserer silisium og leverer silisiumbaserte materialer.

Har hovedkontor i Oslo, med salg- og produksjonssteder verden over.

Største aksjonær er kinesiske Bluestar Elkem.

Kursmålet blir hevet med 4 kroner til 51 kroner pr. aksje, samtidig som at kjøpsanbefalingen blir gjentatt. Det tilsvarer en oppside på 50 prosent på Elkem-kursen torsdag ettermiddag.

Morgen Stanley setter opp kursmålet med 2 kroner, til 39 kroner pr. aksje. Noe som tilsier en oppside på 14 prosent. Oppjusteringen kommer bare et par uker etter at den amerikanske investeringsbanken satt opp Elkems kursmål fra 32 til 37 kroner pr. aksje.

Silisium avgjørende

Ifølge DNB gjenspeiler tredjekvartalet til Elkem de rekordhøye silikon- og silisiumprisene, men skriver i en oppdatering at verdsettelsen meglerhuset gjør av selskapet er basert på mer «normale» prisnivåer. DNB tror at firedoblingen av silisiumprisen er kortvarig og vil endre seg når energisituasjonen i Kina normaliseres. De gjentar derfor hold-anbefalingen på Elkem og holder kursmålet uendret på 37 kroner pr. aksje.

Et annet meglerhus som også holder både anbefalingen og kursmålet i ro er Pareto Securities. Meglerhuset anbefaler å kjøpe aksjen og gjentar kursmålet på 45 kroner pr. aksje.

Pareto tror i motsetning til DNB at energimangelen i Kina vil vare igjennom vinteren, og at silikon- og silisiumprisene derfor vil holde seg høye. Pareto hever også estimatene for inntjening pr. aksje med 14 prosent for 2021, mens estimatene for de neste årene holdes uendret.

I forkant av kvartalspresentasjonen gikk Carnegie ut og skrudde opp forventingene til Elkem. Meglerhuset mente at Elkems EBITDA vil overstige 2 milliarder pr. kvartal fra og med fjerde kvartal etter at prisen på ferrosilisium har steget med 240 prosent og silisiummetall er blitt 320 prosent dyrere. Carnegie gjentok derfor kjøpsanbefalingen og satte kursmålet på 50 kroner pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 47 prosent torsdag formiddag.