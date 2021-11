Bergen Carbon inngår japansk samarbeid

Bergen Carbon Solutions melder torsdag at det har inngått en intensjonsavtale med et stort japansk selskap om et samarbeid der det overordnede målet er å skape og kommersialisere en løsning som kan brukes i anodegrafitten for litium-ionbatterier.

Målet er å øke rekkevidden, levetiden og oppladingshastigheten på litiumbatterier særlig myntet på bilindustrien.

Hvilket selskap Bergen Carbon Solution skal samarbeide med fremgår ikke av børsmeldingen.