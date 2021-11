– Absolutt. Det har vært en formidabel økning i kontrahering i 2021 mot 2020. Nå kommer man riktignok fra et lavt nivå, men man er vel oppe i 1.500 kontraherte fartøy per tredje kvartal og estimatene tilsier en vekst på 30 prosent mot fjoråret. Det er veldig velkomment, sier Håøy til Finansavisen TV.

Kongsberg Maritime fikk i tredje kvartal inn ordrer som tilsvarte 1,3 ganger omsetningen (Book-to-bill), og selv om man tar ut store enkeltordrer ligger man fortsatt over 1,0, forklarte finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø.

I kvartalet har Kongsberg Gruppen sikret seg store kontrakter som:

Utstyrsleveranser for 49 millioner euro til to vindinstallasjonsskip bestilt av Cadeler

Kontrakter for 8,2 milliarder for leveranser av NSM-missiler og deler av kampsystemet Orcca til Tyskland og Norge

Flere leveranser til Lockheed Martin og kampflyet F35, verdt 122 millioner

Etter kvartalet kom det også en kontrakt med det amerikanske marinekorpset på inntil 94 millioner dollar for anti-dronesystem

Etter kvartalet kom det også en kontrakt på 3,95 milliarder for JSM-missiler til de norske F35-flyene.

Noen timer etter kvartalsrapporten meldte de om en ordre på ytterligere 1,4 mrd. med Sjøforsvaret for NSM-missiler

— Ubåt- og missilavtalen er en viktig og strategisk milepæl som vil gi aktivitet i flere tiår fremover. Det er god utvikling i alle divisjoner, og den betydelige ordrereserve gir grunnlag for fortsatt vekst, sier Håøy om utsiktene i forsvarsvirksomheten.

Kongsberg Gruppen tredje kvartal (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 6.216 5.802 Driftsres. (EBITDA) 1.054 919 Resultat før skatt 786 566 Resultat etter skatt 619 455

Ikke fornøyd med digitalveksten

I Kongsberg Digital økte inntektene fra 185 til 221 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor. Andelen «recurring revenue» (abonnementsinntekter) fra kundene endte på 41 prosent.

Kongsberg Digital leverer ulike digitaliseringsløsninger for alt fra skip til vindmøller og store industrianlegg. Hovedproduktene er de digitale tvillingene Kognitwin og skipsovervåkningssystemet Vessel Insight.

— Vårt digitale forretningsområde opplever økt etterspørsel etter den digitale tvilling løsning, Kognitwin, og også løsningen for «skip-til-sky», Vessel Insight. Kognitwin har utviklet seg i tråd med de ambisiøse planene som er lagt. Samtidig har utrullingen av Vessel Insight gått noe senere enn forventet, men så langt i 2021 ser vi at pilene peker i riktig retning, sier Håøy.

Mulige børsplaner

– I april sa dere at en børsnotering av Kongsberg Digital er aktuell. Kan det bli en børsnotering neste år?

– Vi jobber med KDI på mange fronter, både når det gjelder å se partnerskap, rulle ting raskere ut og se på om man ta ut potensialet som ligger der. Det er helt åpenbart at en børsnotering er et godt alternativt for Kongsberg Digital, sier finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø.

– Forsvars- og maritimvirksomhetene våre fosser av gårde, så det å få enda flere til å tenke på Kongsberg Digital og hvordan man skal dra det videre er noe vi jobber med hver eneste uke, fortsetter hun.

Konsernsjef Håøy peker på at man er godt i gang med arbeidet med å skille Kongsberg Digital ut som et separat selskap, i motsetning til de andre Kongsberg-virksomhetene som er tettere koblet med konsernet.

På den måten er man klar for å ta selskapet på børs eller finne medinvestorer.

– Det jeg vil understreke er at fokus i KDI er å skalere opp butikken, uavhengig av det vi jobber med på konsernnivå, sier Håøy.