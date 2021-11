Orkla løftet i tredje kvartal omsetningen 10,3 prosent til 13,1 milliarder kroner, mens justert driftsresultat endte opp 9 prosent til 1,7 milliarder.

Orkla Food Ingredients hadde en organisk omsetningsvekst på 7,3 prosent, mens Orkla Foods og Orkla Care vokste henholdsvis 4,7 og 3,8 prosent.

– Det er gledelig at vi i 3. kvartal leverte god organisk vekst målt mot sterke sammenligningstall fra 2020. Fire av fem forretningsområder hadde fremgang, og vi hadde volumvekst i flere salgskanaler, sier Orkla-sjef Jaan Ivar Semlitsch i en kommentar.

Økte kostnader

Til tross for at inntektene vokste var imidlertid resultatveksten begrenset. Resultatet før skatt endte på 1,75 milliarder kroner, opp fra 1,71 milliarder i samme periode i fjor.

– Coronapandemien har bidratt til flaskehalser og forstyrrelser i de internasjonale verdikjedene, sier Orkla-sjefen.

Han påpeker at det er høy kostnadsinflasjon, og at prisene på sentrale innsatsfaktorer har steget kraftig det siste året, noe som gjør at selskapet ser betydelig prisøkninger på viktige råvarer, emballasje, transport og energi.

– Effekter fra økte råvarepriser er forventet å fortsette inn i 2022. Dette vil bli kompensert gjennom ytterligere prisøkninger i tiden fremover, men det vil bli noen forsinkelser i prisuttak i forhold til når kostnadseffektene inntreffer, sier Semlitsch.

Ifølge meldingen endte resultatet fra Orklas tilknyttede selskaper på 164 millioner kroner, ned fra 314 millioner i tredje kvartal 2020. Nedgangen var relatert til lavere resultatbidrag fra Jotun, også dette som følge av betydelig høyere råvarepriser.

Orkla ASA Orkla (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 13.139 11.909 Driftsresultat 1.646 1.450 Resultat før skatt 1.747 1.706 Resultat etter skatt 1.337 1.381