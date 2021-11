VOW fikk kontrakt med skipsverft

VOW melder at datterselskapet Scanship har fått en kontrakt med et ikke navngitt skipsverft for sin renseløsning av avløpsvann og søppelhåndtering til et Carnival cruiseskip som skal ut i markedet fra 2024. Leveringen skal skje i løpet av høsten 2022 og er på 44 millioner kroner.

Adm.dir. Henrik Badin sier i børsmeldingen at ordreinngangen i andre halvår 2021, bare innen crusiesegmentet, med dette har passert 400 millioner kroner.

Selskapet rapporterte tidligere i uken en ordreserve pr. tredje kvartal på 2,1 milliarder kroner, inkludert opsjoner.

Aksjen er opp 4,0 prosent til 23,50 kroner fredag. Så langt i år har aksjen falt 38,1 prosent.