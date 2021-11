Bergen Carbon har startet forarbeid

– Gjennom arbeidet med å lage produksjonsmoduler har vi oppdaget signifikant kostnadsreduksjonspotensiale for enhetene. Som et resultat av forandret fokus, vil vi presentere oppdatert guiding mot slutten av dette året, sier administrerende direktør i selskapet, Jan B. Sagmo, ifølge meldingen.

Hva gjelder hvordan BCS nå har skiftet fokus, sier driftsdirektør Fredrik Øksnes til TDN Direkt at selskapet tidligere har guidet utelukkende på modulerbare produksjonsenheter bestående av 2x40 fots containere.

Det fremkom under fremleggelsen av andrekvartalsrapporten at fokus pr da var på 24/7 produksjon ved en testfasilitet i Bergen. Nå vil det derimot være fokus på en fullskala fabrikk for selskapet.

– Vi venter betydelige stordriftsfordeler, og vil presentere guiding før nyttår, sier Øksnes til TDN Direkt.

Aksjen stiger 2,9 prosent til 46,30 kroner.