Handelsbanken Capital Markets oppgraderer ifølge en oppdatering sin anbefaling på Orkla til kjøp fra tidligere hold, skriver TDN Direkt.

Kursmålet er satt til 92 kroner pr. aksje, fra tidligere 84 kroner. Aksjen har steget 3,7 prosent på Oslo Børs den seneste måneden.

Går motsatt vei

Analytikerne i Nordea Markets mener ifølge en fersk oppdatering marginene til Orkla vil være presset også de neste kvartalene, noe de mener allerede er reflektert i konsensus.

Nedsiderisikoen er redusert etter en sterk kvartalsrapportering, konkluderer analytikerne og oppgraderer selskapet til kjøp fra hold. Kursmålet er satt til 100 kroner pr. aksje.

«Orkla la frem et solid resultat for tredje kvartal til tross for høyt inflasjonspress, og driftsresultatet for BCG-segmentet overgikk våre estimater med 14 prosent», heter det.



Kursfest

Fredag forrige uke la børskjempen frem tredjekvartalstall som viste et justert driftsresultat på 1.712 millioner kroner, mot en forventning på 1.571 millioner kroner.

Kvartalstallene ble godt tatt i mot av investorene og klokken 15.15 var Orkla-aksjen opp 5 prosent til 82,08 kroner.

– Merkevarevirksomheten gjorde det veldig sterkt, spesielt på organisk vekst. I tredje kvartal hadde Orkla en organisk vekst på 4 prosent, mens konsensus lå inne med null vekst. Når organisk vekst er god følger gjerne marginen etter, så du får en operasjonell gearing-effekt, uttalte Kepler Cheuvreux-analytiker Markus Borge Heiberg.