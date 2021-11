DNB Markets høyner i Orkla

Orkla la fredag frem en sterk rapport for tredje kvartal. Omsetningen på 13,1 milliarder kroner var opp drøye 10 prosent fra samme periode i fjor, mens justert driftsresultat steg 9 prosent til 1,7 milliarder.

En organisk vekst over 4 prosent for merkevarevirksomheten (BCG) bidro til at resultatene kom inn bedre enn ventet.

DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling etter Orkla-rapporten, men høyner kursmålet fra 100 til 105 kroner.

«Presentasjonen dempet etter vårt syn samtidig usikkerheten rundt selskapets muligheter til å få kompensert for prisstigningen på råvarer», skriver meglerhuset i mandagens aksjerapport.

Kapitalmarkedsdag

«Neste oppdatering fra selskapet blir nå kapitalmarkedsdagen 23. november. Her venter vi at interessen i første rekke vil være rettet mot muligheten for å oppnå organisk vekst innen BCG for perioden 2022-23 utover de 1,75 prosent som i dag er reflektert i markedets forventninger», heter det videre.

Tidligere mandag ble det kjent at både Handelsbanken Capital Markets og Nordea Markets har oppgradert Orkla fra hold til kjøp i kjølvannet av rapporten som sendte aksjen opp 5,2 prosent til 82,24 kroner fredag. Kursen holder seg på disse nivåene også mandag formiddag.