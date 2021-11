Industriaksje opp tosifret etter positivt resultatvarsel

Netto rentebærende gjeld pr. 30. september var 888 millioner kroner, sammenlignet med 989 millioner ved utgangen av andre kvartal. Selskapet overholder alle finansielle covenants under obligasjonslåneavtalen pr. tredje kvartal, fremgår det.

«Denne betydelige forbedringer er ikke reflektert i markedets forventninger, og styret har derfor besluttet å kommunisere nøkkeltall tidligere», skriver selskapet. Selskapet tredjekvartalsrapport er planlagt 16. november.

Ordreboken pr. tredje kvartal er 2,2 milliarder kroner.

Aktiviteter innen både marine infrastructure og aquaculture solutions har bidratt positivt til forbedringene i kvartalet, fremgår det.

«Endúr leverer et godt resultat i tredje kvartal, med en EBITDA-margin i tråd med vår ambisjon på 10-12 prosent. Vi ser et åpenbart potensial for ytterligere forbedringer, både i drift og lønnsomhet, men på bakgrunn av et utilfredsstillende andre kvartal er vi sterkt oppmuntret av den positive utviklingen, vår sterke ordrereserve og fortsatt gunstige utsikter for hovedvirksomheten vår. En annen positiv utvikling er at vi har redusert vår netto rentebærende gjeld med om lag 100 millioner kroner i tredje kvartal, selv om det høyere aktivitetsnivået normalt vil innebære økte arbeidskapitalbehov», kommenterer konsernsjef Jeppe Raaholt.