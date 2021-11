SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Bewi leverte i tredje kvartal inntekter på rekordhøye 193 millioner euro. Topplinjeveksten fra samme periode i fjor kom dermed inn på 58 prosent, hvorav 43 prosentpoeng er organisk vekst drevet av høyere volumer og salgspriser i alle segmenter, som en følge av sterk etterspørsel.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, steg fra 17,9 til 34,2 millioner euro. Oppstrømsvirksomheten RAW hadde en positiv marginutvikling, mens den var negativ for nedstrømsvirksomheten grunnet høyere råvarekostnader.

Dog tok marginene i Packaging & Components-virksomheten seg opp fra kvartalet før, grunnet sterk volumutvikling innen norsk matemballasje.

Bewi erkjenner at flaskehalser i forsyningskjeder, så vel som kostnadsinflasjon for energi, transport og råvarer, vil påvirke marginene i fjerde kvartal. Men kontraktsprisene for EPS (ekspandert polystyren, isopor på folkemunne, red. anm.) har holdt seg høye, og selskapet venter at GAP (differansen mellom EPS råvarer og styren) holder seg over det historiske normalintervallet på 360-400 euro pr. tonn.

Ifølge rapporten vil Jackon-transaksjonen bli fullført i løpet av første halvår 2022, med synergier som estimeres til minst 12-15 millioner euro.

Bewi (Mill. EUR) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 193,0 122,1 Driftsresultat (EBIT) 24,9 10,6 Res. før skatt 17,5 7,9 Res. etter skatt 11,9 5,7