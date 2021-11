Philly Shipyard fikk et resultat før skatt på minus én million dollar i tredje kvartal, mot minus 7,6 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet hadde 70 millioner dollar i driftsinntekter i kvartalet, mot 14 millioner i samme periode i fjor, mens EBITDA kom inn på 0,2 millioner dollar, mot minus 6,4 millioner i i fjor.

Ordrereserven var 1.094 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Verftet har fire såkalte NSMV-skip (National Security Multi-Mission Vessel) for vel 1,2 milliarder dollar i bestilling. De skal ferdigstilles i perioden frem til 2024.

Nybyggene vil erstatte gamle opplæringsskip som brukes ved Maine Maritime Academy og Texas A&M Maritime Academy. Selskapets ordrereserve ved utgangen av kvartalet utgjorde nær 1,1 milliarder dollar.

Til sammen planlegger amerikanske myndigheter en serie på fem slike søsterfartøyer, men det siste er ennå ikke tildelt.

Oppbemanner

Av kvartalsrapporten fremgår det at verftet fortsetter å søke muligheter i nybyggingsmarkedet både for kommersielle og statlige aktører.

Philly Shipyard venter å levere et negativt driftsresultat resten av året. Det skyldes at verftet opererer med redusert kapasitetsutnyttelse i oppskaleringsfasen for produksjon for NSMV-programmet.

«Det er forventet at Philly Shipyard vil nå full kapasitet i første halvdel av 2022», heter det.

Ved månedsskiftet september/oktober hadde Philly Shipyard 686 ansatte, men dette tallet vil stige i takt med at arbeidet med nybyggene skyter fart. Med kapasiteten fullt utnyttet vil verftet sysselsette cirka 1.200 ansatte.

På Oslo Børs falt Philly-aksjen 6,44 prosent eller 3,80 kroner til 55,20 kroner i tidlig handel onsdag. Det gir en markedsverdi av selskapet på 686 millioner kroner. Største aksjonær er Kjell Inge Røkkes Aker Capital. (FA/TDN Direkt).