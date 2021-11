SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Elopak endte tredje kvartal med et resultat før skatt på 14,4 millioner euro, en nedgang fra 17,6 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalspresentasjon.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 31,0 millioner euro, mot 33,7 millioner i tredje kvartal 2020.

Omsetningen ble 236,8 millioner, mot 209,9 millioner i samme periode året før.

«Vi er glade for å kunne meddele at Elopak fortsetter å vise solide resultater. Det har vært et meget sterkt kvartal med tanke på lønnsom drift og omsetningsvekst på 13 prosent», skriver adm. direktør Thomas Körmendi i en børsmelding knyttet til resultatfremleggingen.

Omsetningsveksten drives ifølge selskapet hovedsakelig av den fortsatte utviklingen mot en mer verdifull produktportefølje, og av forretningsutviklingen i Elopaks to hovedmarkedssegmenter.

Det skriver videre at både Europa og Amerika-segmentene presterte godt sammenlignet med tredje kvartal 2020, med en omsetningsvekst på henholdsvis 15 og 8 prosent.

Elopak Industriselskap som produserer kartongemballasje for distribusjon av væsker som melk, saft og juice.

Grunnlagt i 1957 og har Ferd-konsernet som morselskap og største eier.

Konsernsjef er Thomas Körmendi.

2.600 ansatte i 40 land og selger mer enn 14 milliarder kartonger årlig.

930 millioner euro i driftsinntekter fordelt på 70 globale markeder.