Hexagon Composites økte omsetningen

Hexagon Composites, eksklusive Purus, økte omsetningen med 10 prosent, til 848 millioner kroner i tredje kvartal. EBITDA økte også til 110 millioner kroner, opp fra 85 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt endte på 47 millioner kroner og bidro positivt på Hexagon-gruppens totale resultat.

Selskapet skriver at etterspørselen forble høy i tredje kvartal, og at det blant annet mottok bestillinger fra store globale logistikkunder på 29 millioner dollar, tilsvarende 253 millioner kroner. Det fikk også en tilleggsordre fra Xpress Natural Gas på 25 millioner kroner.

«Vi opplever betydelig etterspørsel etter våre løsninger på tvers av virksomhetsområdene. Resultatet kunne vært enda sterkere om vi ikke var begrenset av komponentmangelen i industrien», sier Jon Erik Engeset, adm. direktør i Hexagon Group i en børsmelding.

Av kvartalsrapporten fremgår det også at både g-mobility- og e-mobility-segmentene i Hexagon Composites er fortsatt i rute på å levere på deres kortsiktige og langsiktige vekstambisjoner og planer.

For Hexagon Agility ventes det at den europeiske bussvirksomheten ender året på en god måte, som kan tilskrives positive effekter etter pandemien. Etter et sesongmessig svakt kvartal venter Hexagon Ragasco et sterkere fjerde kvartal, drevet av god etterspørsel fra tilbakevendende kunder i Europa og Sør-Asia.

Topplinjeveksten i gruppen, som primært er drevet av Hexagon Agility, var på 14 prosent før negativ utenlandsk valuta fra år til år med omregningseffekter på minus 27 millioner kroner.

Hexagon Composites Norsk leverandør av teknologiløsninger innen drivstofflagring med hovedkontor i Ålesund.

Konsernsjef er Jon Erik Engeset.

Største aksjonær er det japanske konsernet Mitsui & Co, samt Flakk Composites.

Grupperesultat

Hexagon Composites var en sterk bidragsyter til Hexagon-gruppens resultat i tredje kvartal, mens Hexagon Purus trakk ned. Sistnevnte hadde en omsetning på 103 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 97 millioner kroner.

Elimineringskostnader førte til at Hexagon Group endte med en omsetning på 875 millioner kroner i tredje kvartal, mot 770 millioner i samme periode i fjor.

Tapene økte også, og resultatet før skatt endte på minus 50 millioner kroner, mot fjorårets negative 7 millioner. Så langt i år har gruppen levert et resultat før skatt på minus 206 millioner kroner mot et tap på 11 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal.

Hexagon Composites (Mill. kr.) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 848 769 Driftsresultat 61 31 Resultat før skatt 47 - Resultat etter skatt 31 -

Hexagon Group tredje kvartal (Mill. kr.) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 875 770 Driftsresultat −35 4 Resultat før skatt −50 −7 Resultat etter skatt −65 −46