Corning Incorporated blir med i Agilyx-konsortiumet, ifølge en melding torsdag.

Corning har ambisjon om å forbedre strategier for produksjonsavfall på tvers av sine lokasjoner innen 2025 og innledet et partnerskap i 2020 med New York State Pollution Prevention Institute for å utvikle et avfallshåndteringsprogram.