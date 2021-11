– Det var også langsiktige og bra investorer som ønsket seg inn i selskapet sammen med oss, og det å utvikle Aker Horizons er en oppgave for både Aker og andre. Så emisjonen var en del av vår plan og strategi, fortsetter han.

Ny «nøkkelaksjonær»

Én av investorene som allerede hadde tegnet seg (for 13,5 millioner aksjer) da emisjonsvarselet kom var fondet Baillie Gifford. De ble også tildelt så mange aksjer, noe som representerer 46,6 prosent av emisjonen.

Fondet er dermed sikret en eierandel på 4,6 prosent i Aker Horizons etter emisjonen.

– Baillie Gifford ble nylig en nøkkelaksjonær i vårt porteføljeselskap Aker Carbon Capture og vi er nå glade for å ønske Baillie Gifford velkommen som nøkkelaksjonær i Aker Horizons også, sier konsernsjef i Aker Horizons, Kristian Røkke i meldingen fredag morgen.

Den 11. oktober ble det meldt at fondet bladde opp 854 millioner kroner for å kjøpe seg ytterligere opp i Aker Carbon Capture til 23,80 kroner pr. aksje, da Aker Horizons solgte aksjer for én milliard kroner.

I emisjonen som nå er plassert var det meglerhusene Carnegie, DNB Markets og Morgan Stanley som bidro med å fylle boken. Advokatfirmaene BAHR og Thommessen var rådgivere for henholdsvis selskapet og meglerhusene.

Vil investere i de grønne selskapene sine

Milliarden som man nå ønsker å hente inn skal etter planen brukes til å «styrke Aker Horizons' balanse i forkant av investeringer i porteføljeselskapene».

Videre skriver Aker Horizons at de vil investere i den «videre utviklingen av Mainstream Renewable Power og andre nye, direkte investeringer for å etablere grønne verdikjeder for kraftintensiv industri».

Utover det spesifiserer ikke Aker hvor mye penger de vil bruke hvor. Mainstream er det irske fornybarselskapet Horizons kjøpte seg inn i ved starten av året.

Da Aker Carbon Capture hentet penger i august, lot Aker Horizons seg vanne ut fra 51 til snaue 50 prosent eierandel siden de ikke deltok fullt ut med sin relative andel.

Aker Horizons har også lansert en plan denne høsten om å etablere et grønt omstillingsfond på én milliard euro.

Den nye milliarden kommer på toppen av de 6,8 milliardene som selskapet ifølge regnskapet fikk inn netto i emisjoner i første halvår, blant annet i forbindelse med børsnoteringen.

Aker Horizons avsluttet tredje kvartal med 170 millioner kroner på konto, ned fra 290 millioner ved slutten av juni.

Aker Horizons hadde også pr. utgangen av september en tilgjengelig kreditt i en rullerende fasilitet på 3,3 milliarder kroner. Selskapet oppjusterte i oktober kreditten med nye 100 millioner euro til totalt 500 millioner.

Selskapet utstedte i første halvår et grønt obligasjonslån på 2,5 milliarder kroner.

Aker Horizons har et mål om å gjøre 100 milliarder kroner i grønne investeringer innen 2025.