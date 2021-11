Aker bekrefter utbytte etter flause

Torsdag morgen fikk aksjonærene i Aker en melding om at selskapet ville betale et utbytte på 11,75 kroner aksjen i november. Det eneste problemet var at avgjørelsen om utbetalingen ennå ikke var avgjort av styret.

Først torsdag ettermiddag møttes styret i Aker, som i en børsmelding torsdag ettermiddag kan bekrefte at et utbytte på 11,75 kroner for 2020 faktisk blir utbetalt.

Siste handelsdag inklusive utbytte er 5. november. Aksjen går eksklusive utbytte 8. november, mens utbetalingen skjer på eller rundt 17. november.