Nytt rekordkvartal for Røkkes Aker

Se webcast fra kvartalspresentasjonen



I løpet av årets ni første måneder har den verdijusterte egenkapitalen (NAV) steget med 18,3 milliarder kroner, eller 34 prosent, justert for utbytte. Med en verdijustert egenkapital på 70,8 milliarder ved utgangen av kvartalet har Kjell Inge Røkkes Aker satt ny rekord to kvartaler på rad.

Aker Industrielt investeringsselskap med hovedkontor på Fornebu.

Fikk sin nåværende selskapsform etter at Aker fusjonerte med Kjell Inge Røkkes RGI januar 1997.

Har eierskap i blant andre Aker BP, Aker Solutions, Kværner, Ocean Yield, Aker Energy og Aker Horizons.

Konsernsjef er Øyvind Eriksen.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom TRG Holding.

Verdien på Akers industrielle portefølje hevet seg med 3,9 milliarder kroner i kvartalet, til 75,5 milliarder. Verdiøkningen var hovedsakelig drevet av Aker BP, Aker Horizons og Ocean Yield.

Konsernet mottok 400 millioner kroner i utbytte fra Aker BP, og 43 millioner i utbytte fra Ocean Yield.

Akers finansielle investeringer steg med 6,3 prosent i verdi til 8 milliarder kroner i kvartalet.

05.11.2021 Industrikonsernet Aker er ute med nye tall og satser på kapitalforvaltning gjennom nye fond. Vi snakker med konsernsjef Øyvind Eriksen om planene, hvem andre som skal få investere i fondene og hva Røkke egentlig mener med at det kan bli en fusjon i selveste Aker.

Utbytteblemme

Torsdag meddelte selskapet at det ved en feiltagelse hadde sendt ut informasjon til aksjonærene om at det vanket utbytte på 11,75 kroner pr. aksje tilsvarende 870 millioner kroner i november i forkant av gårsdagens styremøte. Samme ettermiddag kunne selskapet bekrefte at det skal utbetales et slikt utbytte. Dette er samme nivå som Aker sist delte ut utbytte på i våres.

Aker-verdiene (Mill. kr) Investering Eierandel (%) Verdi pr. 3. kv./21 Verdi pr. 2. kv./21 Verdiendring (%)* Aker BP 40,0 41.069 39.500 4,9 Aker Horizons 79,9 15.461 13.251 16,7 Ocean Yield 61,7 4.435 3.216 39,6 Aker Solutions 33,3 3.183 2.629 21,1 Aker BioMarine 77,8 3.060 5.000 −39,1 Akastor 36,7 603 644 −6,3 Aker Energy 50,8 957 957 kr - Cognite 50,5 6.684 6.684 - Finansielle investeringer - 8.000 7.574 - Netto rentebærende gjeld - –12.500 –12.400 Netto verdijustert egenkapital - 70.783 66.909 * I verdiendringen er justeringer for utbytte og investeringer inkludert.

Ocean Yield-salg

I løpet av kvartalet ble det kjent at det amerikanske investeringsselskapet Kohlberg Kravis Roberts (KKR) kjøper Ocean Yield. Salget vil resultere i en 4,5 milliarder kroner i kontanter for Aker.

Da Ocean Yield la frem kvartalstallene sine onsdag denne uken sa adm. direktør Lars Solbakken at de nye eierne trolig ville ta selskapet av børs i løpet av første halvår 2022.

En annen viktig hendelse i kvartalet er satsingen på Salmar Aker Ocean sammen med Gustav Witzøe. Selskapet skal drive fiskeoppdrett offshore, både i værharde eksponerte områder og langt til havs.

All-time high

Aker-aksjen har det seneste året steget 122,45 prosent, og hittil i år opp 54,25 prosent. Ved 13-tiden fredag sto aksjen i 837 kroner, foreløpig all-time high.

Både DNB Markets og Pareto Securities har de seneste ukene vært ute og ment at rabatten på Aker er altfor høy. Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen, som allerede tronet på toppen av kjøpsanbefalingene med et kursmål på 990 kroner, tok denne uken enda kraftigere i og hevet til 1.100 kroner.

«Jeg synes rabatten ble såpass stor at det var verdt å flagge. På dagens kurs får du Cognite, Aize og Aker Energy gratis, selskaper vi mener det ligger store verdier i», sa DNB Markets-analytiker Jon Masdal til Finansavisen i begynnelsen av oktober. Masdal opererer med et kursmål på 870 kroner.