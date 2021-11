Aker Horizons varslet rett etter stengetid på Oslo Børs torsdag at selskapet vurderer en rettet emisjon på rundt én milliard kroner. Like etter klokken 23.00 torsdag kveld kom bekreftelsen om at emisjonen var i boks.

Rundt én milliard kroner er hentet inn gjennom utstedelse av nærmere 29 millioner aksjer til emisjonskurs 34,50 kroner, som tilsvarer 5,5 rabatt i forhold til torsdagens sluttkurs.

Emisjonen tiltrakk seg sterk interesse fra internasjonale og nordiske institusjonelle investorer, og ble mange ganger overtegnet. Allerede torsdag ble det klart at fondet Baillie Gifford tok 13,5 millioner aksjer i emisjonen.

Pengene skal brukes til å «styrke balansen i forkant av investeringer i porteføljeselskapene».

Grønn satsing

11. oktober ble det kjent at fondet bladde opp 854 millioner kroner for å kjøpe seg ytterligere opp i Aker Carbon Capture til kurs 23,80 kroner, da Aker Horizons solgte aksjer for en milliard kroner.

Aker Horizons meldte torsdag om en ny plan for et havvind- og hydrogenprosjekt i Skottland, og fredag morgen slipper Aker sin rapport for tredje kvartal.

Horizons ble lansert i fjor sommer i forbindelse med en større grønn strategisk satsing fra Kjell Inge Røkkes oljedominerte industrikonglomerat Aker.