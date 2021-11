Nordic Mining fortsetter å utvikle prosjekter med full styrke

Se hele kvartalspresentasjonen her.

Nordic Mining hadde fortsatt ingen inntekter i tredje kvartal, mens driftsresultatet kom inn på minus 16,6 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot et driftsresultat på minus 6 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat før skatt ble 56 millioner kroner i kvartalet, mot minus 4,6 millioner kroner året før. For årets tre første kvartal er resultatet før skatt 24,7 millioner, mot et underskudd på 33,7 millioner i samme periode i fjor.



Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter beløp seg til minus 15,6 millioner, mot negative 7,3 millioner i fjorårets tredje kvartal. For de tre første månedene er kontantstrømmen negativ med 44,3 millioner, som reflekterer det pågående konstruksjonsarbeidet, fremgår det av rapporten.

Nordic Mining Gruveselskap som tilbyr tjenester innenfor leting, utvinning og produksjon av høyverdige industrimineraler og industrimetaller.

Ble utskilt som et selvstendig selskap fra Rocksource i 2006, og ble notert på Oslo Axess i 2007.

Adm. direktør er Ivar Fossum.

Konsernet forblir fullt ut finansiert til videreføring av Engebø-prosjektet, inkludert videreføring av bygningsarbeider.

Nordic Minings eiendeler beløp seg til 275,9 millioner ved utgangen av kvartalet, med en tilhørende egenkapital på 265,1 millioner kroner. Konsernet har ingen rentebærende gjeld.

Konsernet vil kreve langsiktig finansiering for å utvikle prosjekter mot produksjon. Det er ingen garanti for at konsernet vil lykkes med å skaffe den nødvendige finansieringen, men det mener å ha et godt fundament for videre finansiering.

