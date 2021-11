Industriselskapet Rolls-Royce har sikret finansiering for å utvikle Rolls-Royce Small Modular Reactor (SMR), et virksomhetsområde for å utvikle og levere neste generasjons lavkost kjernekraftløsninger, ifølge en melding fra selskapet.

Trioen Rolls-Royce Group, BNF Resources UK og Exelon Generation skal sammen investere 195 millioner pund, tilsvarende 2,25 milliarder kroner i prosjektet, over en periode på rundt tre år.

Finansieringen vil gjøre det mulig å sikre tilskuddsfinansiering på 210 millioner pund fra UK Research and Innovation, som ble lansert av den britiske statsministeren i tipunktsplanen for en grønn industriell revolusjon.

Partene vil fortsette å søke ytterligere finansiering, og sette i gang med å identifisere lokasjoner for fabrikkene som skal produsere modulene. De muliggjør montering direkte på lokasjonene. Rolls-Royce vil også engasjere seg mot kunder i utlandet som vil trenge teknologien for å oppfylle egne utslippsforpliktelser, ifølge meldingen.

Rolls-Royce Holdings Britisk, multinasjonalt selskap som eier Rolls-Royce, et selskap som ble etablert i 1904.

Designer, produserer og distribuerer kraftsystemer til ulike industrier, deriblant luftfarten. Det utvikler også systemer innenfor den marine næringen og energisektoren.

Warren East er adm. direktør i selskapet.

I 2020 omsatte selskapet for 11.924 millioner pund, og leverte et underskudd på 3.169 millioner pund.

Rolls-Royce hadde 50.000 ansatte i 2020.

Kjernekraftprosjektet vil ifølge Rolls-Royce adm. direktør Warren East skape flere titusen arbeidsplasser.

– Med SMR har vi utviklet en ren energiløsning som kan levere kostnadseffektiv og skalerbar energi som kan benyttes i alt fra industriell produksjon til hydrogenproduksjon og utvikling av syntetisk drivstoff. Virksomhetsområdet kan skape inntil 40.000 jobber gjennom ansettelser i Storbritannia og eksportvirksomhet til utlandet, sier han i meldingen.

– Dette er en mulighet man får en gang i livet i Storbritannia. Den gjør det mulig å distribuere mer lavkarbonenergi enn noen gang, samt å sikre større energiuavhengighet. Små modulære reaktorer tilbyr gode muligheter for å kutte kostnader og bygge raskere, sier den britiske ministeren for energi og fornybar vekst, Kwasi Kwarteng.

Rolls-Royce SMR Én modulær reaktor fra SMR har kapasitet til å generere 470 megawatt (MW), som tilsvarer effekten av mer enn 150 vindturbiner på land.

Genereringen er konstant og en reaktor har en levetid på minst 60 år.

En enkelt reaktor vil kreve omtrent 10 prosent av plassen til en tradisjonell reaktor, og kunne produsere nok energi til rundt en million husholdninger.

Forretningsområdet SMR er ventet å generere 40.000 jobber regionalt i Storbritannia innen 2050 og generere 52 milliarder pund.

80 prosent i Storbritannia

SMR benytter allerede utviklet fornybar-teknologi, kombinert med fabrikkbasert modul-produksjon og montering direkte på de bestemte lokasjonene for reaktorene.

80 prosent av komponentene til anleggene skal leveres av en britisk forsyningskjede, og en stor del av investeringene skal legges til nordlige deler av Storbritannia. Der er det allerede betydelig eksisterende kjernefysisk ekspertise.

Helt siden 1950 har Rolls-Royce utviklet kjernekraftteknologi, blant annet for det britiske ubåtprogrammet. Teknologien som skal benyttes i de modulære reaktorene tar utgangspunkt i den som er benyttet i 400 reaktorer rundt om i verden.