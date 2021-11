Aker med venture-satsing i Bergen: – Vil doble antallet ansatte

Eksempler på dette er svenske Spotify og Klarna – og norske Cognite, som Aker er storeier i.

Under Clara er det nå fem satsinger, hvorav tre har fått sitt eget aksjeselskap så langt, forklarer Bech Holte.

– Det ene er Alma som skal levere høytemperatur-brenselcellesystemer for skipsfart. Det er et selskap vi skal investere flere hundre millioner i gjennom de kommende årene for å skalere, sier han og fortsetter:

– Det andre selskapet er LayerOne, der man skal vurdere en investeringsbeslutning på første fabrikk neste år. Der er det snakk om et tilsvarende investeringsbehov (som Alma, journ.anm.).

I tillegg er det 3D-printselskapet Additech som «ikke er like kapitaltungt» og to andre selskap. Et innen avfallshåndtering for oppdrett og et innen energilagring i romfart. De to siste er ikke kommet like langt i utviklingsløpet.

– Tanken og ønsket er å koble på ytterligere satsinger og miljøer, sier Bech Holte.

– Hvor lang tid kan dere holder det gående før dere inviterer inn andre investorer?

– Vi har en plan om å gjøre det i løpet av neste år, sier Aker Venture-sjefen.

Vil doble antallet ansatte

– Gjennom det nye eierskapet og Akers industrielle virksomheter, åpnes et laboratorium som vil løfte oss til nye nivåer. Vi planlegger å doble antall ansatte til over 100 i løpet av kort tid. I tillegg sikter vi mot å ansette flere hundre i industriselskapene som vi bygger opp, sier daglig leder Bernt Skeie i Clara.

– Clara sitter på interessante teknologier og ekspertise. Aker tilfører kapital, industriell kompetanse og aktivt eierskap i den kommersielle utviklingen, sier styreleder Martin Bech Holte i Clara.

Aker opplyser i en pressemelding at de gjennom Clara ønsker å videreføre selskapets satsing på teknologiutvikling til bruk i både verdensrommet og havet – satsing på brenselceller til grønn skipsfart og energilagring i verdensrommet nevnes spesielt.