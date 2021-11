Fortsatt rødt for Argeo

Argeo fikk et driftsresultat på minus 7,6 millioner kroner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med minus 1,3 millioner samme periode året før.

Omsetningen var 3,4 millioner kroner i kvartalet, opp fra 0,5 millioner, mens resultat før skatt ble minus 8,2 millioner kroner, mot minus 1,3 millioner i samme periode i fjor.

Argeo forventer en kontinuerlig økende etterspørsel etter sine tjenester og forventer økt aktivitet fremover. Imidlertid er noen planlagte prosjekter for Offshore Wind og Infrastructure forsinket, som gjør at inntektene for kvartalet og forventede inntekter for hele 2021 er reduserte.