Det understrekes at tester og kommersielle leveringer bekrefter at kvaliteten tilfredsstiller de nåværende kravene og forventningene fra BASF.

Produksjon etter årsslutt

Quantafuel har lenge slitt med å få produksjonen ved Skive-anlegget i Danmark til å fungere optimalt. I midten av fjerde kvartal vil Quantafuel gjøre flere oppgraderinger ved fabrikken, som skal sikre stabil produksjon.

Fabrikken i Skive har flere områder med eksplosjonsfare, såkalte ex-soner. For at arbeidet med å installere de nye delene skal gå mest mulig effektivt, må Quantafuel stenge ned all produksjon. Områdene må spyles med nitrogen, slik at det ikke er antennelige gasser igjen. Dette kalles en «turnaround», og vil skje i fjerde kvartal.

LA FREM TALL: Quantafuel-sjef Lars Rosenløv. Foto: Quantafuel

Holder seg til plan

Etter installering er selskapet sikre trygge på at det når «proof of concept» ved fabrikken. Enkelt forklart er dette at prosessen som skal gjøre plast om til oljeprodukter er stabil over en viss periode.

Modifikasjonene som må gjøres blir gjort i henhold til tid og budsjett, opplyser selskapet. Det pågår for tiden tester som gjør at produksjonsvolumet i kvartalet var minimalt.

Samtidig opprettholder selskapet kostnadsestimatet på 610 millioner kroner for Skive-anlegget.

Utsettelser

På forsommeren måtte daværende Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn innrømme at selskapet enda ikke hadde fått fabrikken i Skive til å produsere som den skal, og varslet utsettelser til fjerde kvartal.

Men problemene viste seg å ikke være så lett å få taket på, og Quantafuel har varslet nye utsettelser. I forbindelse med andrekvartalsrapporten i august ventet selskapet at Skive-anlegget ville være opp på beina rundt årsslutt, etter en ombygging av fabrikken i fjerde kvartal.

Samtidig ble kostnadene på anlegget oppjustert til 610 fra 581 millioner kroner. Det er ikke første gang det har skjedd kostnadsoverskridelser på Skive. I tredje og fjerde kvartal i fjor ble kostnadene oppjustert til henholdsvis 548 og 581 millioner.

