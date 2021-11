Zaptec økte omsetningen med 168 prosent i tredje kvartal, til 130,96 millioner kroner, i forhold til fjorårets tredje kvartal. De registrerte innkjøpsordrene økte med 182 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Justert EBITDA kom inn på 22,9 millioner kroner, mot 5,1 millioner i 2020, som tilsvarer en EBITDA-margin på 17,5 prosent. Bruttomarginen ble betydelig styrket og endte på 44,8 prosent.

– Vi øker inntektene i alle geografiske markeder med en betydelig økning i bruttomarginer og justert EBITDA. Vår markedsledende posisjon er innen flermannsboliger og kontorbygg i Europa, sier adm. direktør Anders Thingbø i Zaptec i rapporten.

– Vårt strategiske fokus vil fortsatt være geografisk ekspansjon med en systemoperatørs forretningsmodell, en lav kapitalinvestering, og en kontinuerlig teknologisk utvikling for å levere tilbakevendende inntekter og høyere kundeverdier, legger han til.

Thingbø opplyser også om at deres sveitsiske datterselskap Novavolt vokser lønnsomt, og at det vil være verdifullt for utviklingen i Tyskland.

– I 2022 antar vi lønnsom inntektsvekst i tråd med økningen i europeiske elbilmarkeder. To tredjedeler av inntektene skal hentes utenfor Norge, selv med økt omsetning i Norge i 2022.

Selskapet opplyser også om at det har begynt forberedelsene for å flyttes til hovedlisten fra Euronext Growth.

