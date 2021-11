Banebrytende kontrakt for Røkke-verft

Great Lakes Dredge & Dock Company, USAs ledende mudringsselskap, har tildelt Philly Shipyard-datter Philly Shipyard Inc. en kontrakt for bygging av et Jones Act-kompatibelt Subsea Rock installasjonsskip, går det frem av en børsmelding.

Skipet som vil få Ulstein-design skal kunne frakte 20.000 tonn stein til fundament for havvindturbiner, og vil være det første av sitt slag i det amerikanske markedet.

Great Lakes har også avtalt forkjøpsrett for et andre skip. Kontraktssummen er estimert til 197 millioner dollar, og stiger til rundt 382 millioner dollar hvis begge skipene bygges.

– Denne kontrakten skaffer oss en inngang inn i det voksende offshore vind-markedet, og er et bevis på at vi leverer på vår visjon og diversifiserer våre markedsmuligheter, sier Philly Shipyard-sjef Steinar Nerbøvik i en kommentar.

Leveranse av første skip ventes i fjerde kvartal 2024, mens det andre skipet – hvis bygget – vil bli levert i fjerde kvartal 2025.