Hydro har besluttet: Bygger nytt anlegg for resirkulering

Norsk Hydro har tatt investeringsbeslutning for et nytt resirkuleringsanlegg for aluminium som produserer 120.000 tonn pr. år, fremgår det av en melding fra selskapet torsdag.

Anlegget er i Cassopolis, Michigan, og byggingen er satt til å starte tidlig i andre kvartal 2022, med produksjonsstart i 2023.

Investeringen er ventet å være på rundt 140 millioner dollar, avhengig av endelig design på fasiliteten, markedsforhold og makroøkonomisk utvikling, heter det i meldingen.

Investeringen er også avhengig av endelig byggevedtak, som forventes i første halvdel av 2022.

Utbyggingen vil være Hydros første storskala produksjon av Hydro Circal ekstruderingsbarer i Nord-Amerika, som inneholder minst 75 prosent post-consumer skrap.