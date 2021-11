Quantafuel varsler avtale neste uke

Quantafuel har kommet til felles forståelse med to ikke-navngitte partnere om leting og etablering av «Plastic-to-Liquid»-anlegg, går det frem av en melding fredag.

Den endelige intensjonsavtalen (MOU-en) forventes å bli signert i løpet av neste uke.

Avtalen inkluderer i tillegg til Quantafuel et stort energiselskap og et av verdens største investeringsselskaper, og dekker et nytt land og en ny region for Quantafuel.