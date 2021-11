Bærekraft er viktigere enn noen gang og investorene stiller stadig høyere krav til selskapene. Nylig ble det kjent at Orkla er blant de ti prosent ledende matvareselskapene på bærekraft i Europa.

Det er det ellevte året på rad Orkla er inkludert i Dow Jones Sustainability Index Europe. Med årets totalscore på 63 av 100 poeng er det også en fremgang sammenlignet med fjorårets resultater.

– Dette er en viktig anerkjennelse av vårt bærekraftsarbeid. Jeg er stolt av ansatte i Orkla og over engasjementet og innsatsen som legges ned for at vi skal være ledende på bærekraft, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Orkla i en pressemelding.

Bedre innen emballasje

Dow Jones Sustainability Index vurderer selskaper innenfor de tre hovedkategoriene miljø, sosiale forhold og styringsrutiner (ESG: Environmental, Social and Governance).

I kategorien miljø oppnår Orkla en samlet score på 71/100 og toppscoren 100/100 på områder som miljørapportering, klimastrategi, utslipp av klimagasser og utvikling av produkter med lavt karbonavtrykk.

Orkla blir også rangert blant topp 5 prosent innenfor utvikling og anvendelse av emballasje. Dette er en betydelig fremgang fra i fjor.