Circa Group endrer betingelser for støtte og utbetalinger

Circa Group og University of York har signert en ny avtale som omfatter reviderte termer for royaltyutbetalinger og fortsatt støtte til universitetets forskningssenter Green Chemistry Centre of Excellence (GCCE), ifølge en melding mandag.

En modell for deling av inntekter fra salget av Cyrene ble opprinnelig avtalt mellom de to organisasjonene i 2017.

Den nye avtalen erstatter avtalen fra 2017, og inneholder reduserte rater fra 4 prosent til 1,5 prosent for volumer opp til 1.000 tonn pr. år, og fra 2 prosent til 0,75 prosent for volumer over 1.000 tonn.

«Dette er en positiv utvikling for Circa, både fra et finansielt og forskningsmessig perspektiv. Avtalen sikrer fortsettelsen av universitetets viktige og fruktbare forskning på anvendelsesområder for Cyrene, samt utvikling av andre løsemidler basert på levoglucosenone (LGO)», heter det i meldingen.