Ble styrtrik etter Pareto-råd

Bare de siste to månedene er papirgevinsten på 180 millioner. Selv tar han verdistigningen med knusende ro.

– Trikset er å ikke se på aksjekursen, sier Klein til Finansavisen.

– Selvfølgelig vil jeg at aksjekursen skal stige, men det hjelper ikke Pyrums fremtidsplaner noe som helst at jeg følger med på enhver bevegelse i kursen.

FØRSTE FABRIKK: Ved anlegget i tyske Dillingen gjør Pyrum Innovations gamle bildekk om til oljeprodukter. Foto: Pyrum Innovations

Ønsker seg flere nordmenn

Stort sett er det bare tyske og europeiske investorer å finne i aksjonærlistene i selskapet, og det er ingen norske institusjonelle eller private investorer på topp 25. Det ønsker Klein en forandring på.

– Vi hadde selvfølgelig blitt veldig glade for få flere norske investorer med på laget. Jeg tror hovedproblemet er at Pyrum ikke er så godt kjent i Norge.

I Tyskland har Pyrum blitt en real «snakkis». Som Finansavisen har omtalt tidligere, har den tyske aksjebloggen Der Aktionär lagt sin elsk på aksjen.

Et innslag fra «børspunkeren» Jochen Kauper satte fyr på aksjen i starten av november, og senest for to uker siden satte et nyhetsprogram hos storkanalen ARD fyr på aksjen.

– Vi har hatt hundrevis av artikler og TV-innslag om oss de siste årene, sier Klein.

Tar grep

Pyrum jobber med å nå bredere ut til norske investorer. Hovedgrunnen til at det kommer få nyheter fra selskapet er juridiske årsaker.

– Tyskland har blant verdens strengeste regler for rapportering. Samtidig må vi respektere norske regler. Vi har brukt tid på å sette oss inn i systemene og snart vil vi bedre kunne kommunisere med markedet uten å risikere problemer med kontrollorganer i Norge eller Tyskland.

Klein håper investorer vil legge merke til innsatsen selskapet gjør.

– Forhåpentligvis vil kursen stige om vi gjøre sakene våre bra.