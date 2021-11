Tomra-direktør lemper ut aksjer for flere millioner

Volker Rehrmann, konserndirektør og leder for Tomra Recycling/Mining & Circular Economy, har solgt 12.600 Tomra-aksjer for 593,7 kroner stykket, tilsvarende 7,48 millioner kroner.

Etter denne transaksjon har Volker Rehrmann litt over 11.000 aksjer i Tomra.

Tirsdag rykket den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley ut med analysedekning av Tomra. Morgan Stanley satte kursmålet på 600 kroner, og anbefalte hold. Det er likevel det desidert høyeste kursmålet i markedet.

Flere analytikerne har for lengst fått høydeskrekk. Ingen anbefaler kjøp av Tomra-aksjen, og de fleste har et kursmål på 400-tallet. SEB-analytiker Truls Engene er mest negativ med et kursmål på bare 320 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 594,40 kroner, hvilket verdsetter selskapet til 88 milliarder kroner.