Ragnhild Wiborg kjøpte gruveaksjer

Cerebrum Invest AS, et selskap heleid av styremedlem Ragnhild Wiborg, har kjøpt 3.000 aksjer i Rana Gruber til kurs 45,92 kroner, går det frem av en børsmelding sendt ut onsdag kveld.

Cerebrum Invest eide ikke aksjer i Rana Gruber før transaksjonen.

Wiborg-investeringen kommer dagen etter at Wiborgs kollega i Rana Gruber-styret, Frode Nilsen, børsmeldte kjøp av 70.000 aksjer gjennom TunComp AS for 43,77 kroner pr. aksje, tilsvarende over 3 millioner kroner.

TunComp hadde heller ikke aksjer i Rana Gruber før transaksjonen.

Rana Gruber sluttet onsdag på 44,71 kroner, omtrent på nivåene etter kursfall i kjølvannet av den skuffende rapporten for tredje kvartal. Men i den første handelen torsdag stiger aksjen 4,7 prosent til 46,80 kroner.

Dette er likevel et kursfall på 44-45 prosent fra toppen på 84 kroner i mai.