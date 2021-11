ABG Sundal Collier hever kursmål etter torsdagens nyheter

Torsdag arrangerte Norske Skog sin kapitalmarkedsdag, hvilket resulterte i en kursoppgang på litt over 4 prosent. ABG Sundal Collier skriver i en oppdatering at selskapet hintet om en 20-25 prosents prisøkning i fjerde kvartal, noe tallknuserne er enige i. Ifølge TDN Direkt oppjusterer meglerhuset nå kursmålet fra 45 til 50 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

I den nye analysen skriver ABG Sundal Collier at Norske Skog har en pipeline av vekstprosjekter som kan mer enn doble selskapets EBITDA, og de vil endre seg fra å være et selskap som kun driver med papir til å bli et selskap hvor halvparten av EBITDA kommer fra innpakning.

Det som trolig var den viktigste endringen Norske Skog presenterte på kapitalmarkedsdagen var overgangen til produksjon av bølgepapp i Østerrike og Frankrike. Der skal to maskiner som tidligere produserte publikasjonspapir til et stadig mindre marked, begynne å produsere bølgepapp til et sterkt voksende marked.

Meglerhuset mener Norske Skog er i en god posisjon sammenlignet med europeiske konkurrenter, takket være lave pulpwood-priser og langsiktige strømkontrakter.

Fredag omsettes aksjen for 41,45 kroner, ned 3,6 prosent, noe som verdsetter selskapet til 3,9 milliarder kroner.