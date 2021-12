Bekrefter gasslekkasje ved Yara-anlegg

Mediekontakt i Yara International, Kristin Nordal, bekrefter overfor TDN Direkt at gasslekkasje i Herøya industripark tidligere onsdag skjedde hos Yara.

– Jeg kan bekrefte at hendelsen har skjedd på et av våre anlegg, sier Nordal.

Politiet jobber nå med å stenge ned deler av fabrikken.

To personer er lettere skadd etter å ha blitt eksponert for gass, skriver NRK. NRK opplyser videre at det er salpetersyrefabrikk 3 som er stoppet.

Kristin Nordal opplyser at Yara vil komme med en uttalelse om saken innen kort tid.