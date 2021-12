Roger Halsebakk gir seg som Sølvtrans-sjef

Robin Halsebakk (31) rykker opp fra stillingen som operasjonssjef og viseadministrerende til å bli adm. direktør i verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans. Han overtar stillingen etter sin far Roger Halsebakk som var med å etablere selskapet i 1986, og kjøpte ut sine medgründere i 1990.

– Jeg skal selvfølgelig ikke trekke meg ut av Sølvtrans. Sølvtrans er fortsatt den største investeringen til Ronja Capital II, men går over i rollen som styreformann i stedet. I tillegg skal jeg bruke mer tid på våre investeringer som gjøres innenfor vårt investeringselskap Ronja Capital II, sier Roger Halsebakk i en kommentar.

Siden 2011 er det tidligere Pareto-topp Anders Hvide som har hatt rollen som styreleder.

GENERASJONSSKIFTE: Robin Halsebakk overtar som adm. direktør i Sølvtrans, far Roger Halsebakk går inn i nye roller. Foto: Andrea Bærland

– Tiden var nå inne for at Robin Halsebakk skulle overta som daglig leder i selskapet, og han får jobben fordi han har vist seg verdig til å gjøre jobben som skal til. Han har gjennom sitt årelange arbeid innen ulike fagområder bevist at han virkelig kan ta dette selskapet videre, sier Halsebakk.

Robin Halsebakk er utdannet økonom, med en bachelor fra Trondheim økonomiske høyskole og en master i finans fra NHH. I løpet av studietiden mønstret han på flere ulike Sølvtrans-fartøyer som matros før han begynte som forretningsutvikler og trainee i Sølvtrans i 2015. Siden har han steget i gradene og har hatt roller i rederiet som logistikkansvarlig og markedsansvarlig før han i 2019 ble operasjonssjef og viseadministrerende.

– Jeg gleder meg til å ta dette veldrevne selskapet videre etter den samme lesten som Roger Halsebakk har stått i bresjen for i flere tiår. Vi har over tid bygget et utrolig godt lag både på land og sjø, som sammen skal ta dette laget videre med den kulturen som er godt innarbeidet i organisasjonen, sier den nye Sølvtrans-sjefen.

Innen utgangen av 2025 skal rederiet ha 20 nybygde brønnbåter på plass.