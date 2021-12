AQS bestiller båter for 350 millioner

Det maritime service- og entreprenørselskapet AQS kjøper nye katamaraner med el-hybrid framdrift fra Moen Marin. Fartøyene bygges i aluminium, og vil bli levert i andre halvår 2023 og i 2024, opplyser selskapet i en pressmelding onsdag.

– I AQS legger vi stor vekt på bærekraft og langsiktighet, derfor velger vi el-hybrid fremdrift. Aluminiumskrog gjør båtene lettere og øker den elektriske rekkevidden. På denne måten vil vi bidra til å redusere utslipp av klimagasser, sier Ove Løfsnæs, daglig leder i AQS.



AQS AQS AS er en maritim service- og entreprenørbedrift med base i Flatanger i Nord-Trøndelag, og avdelinger i Rørvik og Alta.

Selskapet har 19 servicefartøy og 160 medarbeidere langs norskekysten fra Midt-Norge til Finnmark, og tidvis også på Vestlandet og Island.

Hele 65 av de ansatte i AQS er arbeidsdykkere, og det gjør AQS til Norges største dykkerselskap.

Moen Marin, som leverer båtene, er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien og har et stort fokus på bærekraft og redusert klimaavtrykk. Blant annet ligger godt an til at over halvparten av nybyggene som selskapet leverer neste år vil ha elektrisk eller hybrid fremdrift.

– Det er for tiden en stor aktivitet i Moen Marin, og vi har en solid ordrereserve for flere år fremover, sier adm. direktør i Moen Marin, Terje Andreassen.

Katamaran

På de nye båtene til AQS skal det også være rom for at de ansatte skal ha det komfortabelt. Dette har gjort at det legges stor vekt på støydempende tiltak og enmannslugarer på eget lugardekk over dekksnivå.

De to første fartøyene skal leveres høsten 2023. Den ene blir en 26 meter lang og 12 meter bred katamaran med en bransjeledende 726 kWh batteripakke. Fartøyet får to el-motorer som yter 575 kW for framdrift, og blir utstyrt med to kraner: en PFM 2500 på 184,1 t/m og en PK 150002 på 105 t/m.

Det andre fartøyet blir 21 meter lang og 12 meter bred katamaran og får en batteripakke på 726 kWh. Fartøyet får to el-motorer som yter 575 kW, og båten utrustes med to PK 150002-kraner.