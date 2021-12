Norske Skogs sterke mann solgte for en halv milliard

Etter stengetid torsdag ble det kjent at NS Norway Holding, datter av investeringsselskapet Oceanwood Capital Management, vurderer å selge 13,5 millioner aksjer i Norske Skog.

Dette tilsvarer 14,3 prosent av utestående aksjer i selskapet.

Like før midnatt fredag var salget gjennomført, til kurs 38 kroner. NS Norway Holding fikk dermed 513 millioner kroner for aksjene.

Etter transaksjonen eier selger 26.896.681 aksjer i Norske Skog, tilsvarende rundt 28,5 prosent av utestående aksjer. Det er inngått en 90 dagers lock-up-avtale for de resterende aksjene etter salget.

– Etter dette aksjesalget håper vi å ha tilrettelagt for nye investorer til å skaffe seg en meningsfull eierposisjon og å øke fri flyt og likviditet, noe vi tror vil være gunstig for alle interessenter i selskapet fremover. Norske Skog vil fortsatt være en viktig investering for Oceanwood, og Oceanwood er fortsatt den største aksjonæren i Norske Skog, sier Oceanwood-representant og styreleder i Norske Skog, Jen-Yue Chiang, i en kommentar.