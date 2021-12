Spår priskollaps i solmarkedet

– Vi forventer at prisene vil falle tilbake til nivåene før coronapandemien i 2023, sier hun.

REC Silicon tilbake

Dette er neppe hva REC Silicon håper på etter flere tunge år.

Det norske selskapet har i dag to silisiumfabrikker i USA, der kun det ene er i drift. Anlegget i Moses Lake, som er ment for solindustrien, har vært stengt ned i over to år som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.

I USA jobbes det i dag med å bygge opp en komplett verdikjede i solindustrien, med REC Silicon som en sentral aktør. Ledelsen i REC Silicon har derfor i lang tid planlagt for en gjenåpning av Moses Lake-fabrikken i 2023.

Senest for tre uker siden, da det ble kjent at koreanske Hanwha Solution skal investere nær 1,5 milliarder kroner i REC Silicon, ble dette budskapet gjentatt.

Rammer volummarkedet

Jiang i BloombergNEF tror de to kinesiske selskapene kan dekke inn én fjerdedel av priskuttet gjennom teknologiske fremskritt. De resterende tre fjerdedelene vil imidlertid slå rett inn i deres egne marginer, ifølge hennes beregninger.

Longi og Tianjin Zhonghuan er derfor villige til å la egen inntjening vike for å svekke plagsomme konkurrenter. Styreleder John Andersen jr. i den norske waferprodusenten Norsun lar seg imidlertid ikke skremme.

– Vi møter konkurranse hver dag, og vi har ingen illusjoner om at vi ikke må være gode på det vi holder på med. Men dette rammer først og fremst volummarkedet og ikke det nisjemarkedet vi er i, sier han.



IKKE BEKYMRET: Styreleder John Andersen jr. i waferprodusenten Norsun. Foto: Iván Kverme

Han forteller at Norsuns kunder er opptatt av å kjøpe wafere med et lavt CO2-fotavtrykk og en transparent verdikjede, og i dette markedet sliter kinesiske produsenter med å hevde seg.

– Vi er forberedt på at denne industrien må takle prisnedgang over tid. Men det er likevel ikke slik at når to volumaktører gjør slike priskutt, treffer det Norsun én-til-én, sier Andersen.

Norsun har i dag en kapasitet på å produsere wafere med en kapasitet på 0,5 gigawatt ved fabrikken i Årdal. Dette skal økes til 1 GW i løpet av neste år.