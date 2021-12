Den tyske og norske marinen satser på Kongsberg Gruppen

Den tyske og norske marinen har valgt aktiv sonar samt kartleggings- og navigasjonsteknologi fra Kongsberg Gruppen for det nye ubåt-programmet (212CD).



Avtalen ble inngått etter en vurdering av flere leverandører i samarbeidsselskapet Kongsberg Thyssen Atlas JV (kta naval systems) og thyssenKrupp marine systems (tKMS), opplyses det.



Teknologileveransen består av sonaren SA9510S MKII for minedeteksjon og navigasjon, og et bunn-navigasjonssystem som benytter EM2040 MIL og EA640 ekkolodd (svingere).

Kongsberg Gruppen Industrikonsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

Har hovedkontor på Kongsberg.

Konsernsjef er Geir Håøy.

Fikk nåværende selskapsform i 1987 under navnet Norsk Forsvarsteknologi, som senere ble børsnotert i 1993, og tok navnet Kongsberg Gruppen to år senere.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet.