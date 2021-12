Kvitter seg med 8.500 ansatte innen utgangen av året

Industriselskapet Rolls-Royce forventer at den frie kontantstrømmen i regnskapsåret 2021 vil være bedre enn den tidligere guidingen på to milliarder pund. Bedringen kan tilskrives kostnadskutt og et sterkere marked, ifølge en uttalelse fra selskapet torsdag.

Rolls-Royce, som har mer enn 400 kunder i ulike fly- og leasingselskaper globalt, forventer å terminere mer enn 8.500 jobber innen utgangen av året. Restruktureringsplanen, som ble lansert i mai, går dermed i et raskere tempo enn ventet.

Selskapet ble hardt rammet av pandemien på grunn av eksponeringen mot flyindustrien, som tvang det til å skaffe penger og ta opp store lån.

Britene sikter også mot en kontantbeholdning på 1,3 milliarder pund innen utgangen av 2022.

«Selv om det fortsatt er ekstern usikkerhet har vi fortsatt en gradvis bedring i den sivile romfartsvirksomheten, en voksende ordrebok innen kraftsystemer og vi har sikret betydelige kontrakter i forsvarssektoren», sier Rolls-Royce adm. direktør Warren East.

Summen av de positive faktorene medførte at det britiske selskapet klarte å oppnå en positiv fri kontantstrøm igjen i tredje kvartal, i tillegg til å redusere pengebruken i andre halvår.